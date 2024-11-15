Днем в пятницу, 15 ноября, у здания парламента Абхазии в Сухуме как минимум дважды раздались «звуки, похожие на выстрелы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее сообщалось, что несколько сотен человек принимают участие в акции протеста у здания парламента в Сухуме. Протестующие прорвались на территорию парламента, протаранив металлическое ограждение на машине.

Агентство отмечает, что позже силовикам удалось оттеснить людей с территории. По данным ТАСС, силовики применили дымовые шашки и использовали слезоточивый газ.

Оппозиция Абхазии потребовала от парламента голосовать против соглашения с РФ

В пятницу местный парламент должен был рассмотреть ратификацию соглашения с РФ об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов в Абхазии. В итоге сессию по ратификации соглашения отменили, так как депутатам не удалось утвердить повестку дня.