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WSJ: Иран передал США послание о том, что не готовил покушение на Трампа

Иранские власти в октябре проинформировали действующую американскую администрацию, что не планировали покушение на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В Иране прокомментировали сообщения об организации покушения на Трампа
© globallookpress.com

По ее информации, Тегеран передал это послание в письменном виде и в условиях секретности, намереваясь тем самым понизить градус эскалации в отношениях между США и Ираном на фоне обострения на Ближнем Востоке. Информация о том, по каким именно каналам оно поступило, не приводится. Был ли иранский ответ доведен до Трампа и его команды, также не сообщается.

Как указали американские чиновники в беседе с WSJ, это послание Ирана стало ответом на американские предупреждения, которые Вашингтон передал еще в сентябре, подчеркнув недопустимость угроз в адрес Трампа и назвав возможные покушения на республиканца "актами военной агрессии". Иранские собеседники в свою очередь отметили, что хотели бы избежать конфронтации с новой администрацией во главе с республиканцем.

Трамп в конце сентября написал в своей социальной сети Truth Social, что Иран якобы создает угрозу его жизни. Его предвыборный штаб в свою очередь сообщил, что Управление директора национальной разведки США проинформировало Трампа "о реальных и конкретных угрозах со стороны Ирана", целью которых служит дестабилизация обстановки в Соединенных Штатах.

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Тегеран считает заявления Трампа об угрозах его жизни со стороны Ирана всего лишь частью предвыборной кампании. В то же время президент Джо Байден отдал Минобороны США распоряжение содействовать обеспечению безопасности своего предшественника в такой степени, как если бы тот был действующим главой государства.

В июле и сентябре были предприняты попытки покушения на Трампа. Как информировала ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники и оказавшиеся в ее распоряжении документы, Трамп требовал предоставить ему военные самолет и автомобили для защиты от якобы исходящей от Ирана угрозы его жизни.

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