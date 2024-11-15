Обзор иноСМИ: «Россияне пересядут на немецкие автомобили» и надвигающаяся на Украину «буря»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

США допустили увеличение своего ядерного арсенала

США должны быть готовы расширить свои ядерные силы, чтобы сдерживать «растущие угрозы» со стороны Китая, России и Северной Кореи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад высокопоставленных сотрудников администрации Джо Байдена. В докладе подчеркивается важность разработки передовых неядерных систем и углубления военного сотрудничества США с союзниками в Азии и Европе.

В то же время Пентагон готовит варианты развертывания большего количества ядерных боеголовок, если неядерных систем окажется недостаточно. В докладе чиновников Байдена подчеркивается, что нарастить ядерный потенциал придется, если Россия скажет «нет» контролю над вооружениями, а Китай и КНДР продолжат наращивать свои силы. Решения о том, следует ли Штатам развертывать больше ядерного оружия, будут приняты новой администрацией Дональда Трампа, которая пока не обнародовала свои оборонные планы.

ВСУ готовятся к «надвигающейся буре»

Украинские солдаты «не могут избавиться от ощущения надвигающейся бури», пишет Associated Press. Военные знают, что переизбрание Дональда Трампа «что-то изменит в их жизни», но попытки выяснить, что именно - это «игра для политиков», рассказал AP командир подразделения беспилотников ВСУ с позывным Кот.

Россия все чаще использует «неудержимые» планирующие снаряды и «рои беспилотников», а ее войска продолжают добиваться успехов в Донбассе и Запорожской области, отмечает Associated Press. Администрация уходящего в отставку президента США Джо Байдена заявила, что с настоящего момента и до инаугурации Трампа 20 января направит Украине столько помощи, сколько сможет. Однако Россия продолжит продвигаться в предстоящие и, как считают многие, решающие недели.

«Россияне снова пересядут на немецкие автомобили»

Продолжающий работу в России немецкий предприниматель Ульф Шнайдер заявил в интервью Berliner Zeitung, что экономические связи Германии и России восстановятся, но процесс этот будет медленным. По его мнению, в ближайшие десять лет полного восстановления не произойдет.

По словам бизнесмена, постепенное возобновление экономических связей начнется, когда Россия и Украина договорятся о прекращении огня. В качестве перспективных сфер сотрудничества Шнайдер назвал не попавшие под санкции пищевую промышленность, сельское хозяйство и фармацевтический сектор. Он добавил, что при наличии политической воли западные страны могут отменить некоторые санкции, которые «все равно не имеют желаемого эффекта». По мнению Шнайдера, в первую очередь необходимо возобновить авиасообщение. Бизнесмен также считает, что россияне снова начнут активно покупать немецкие автомобили вместо китайских, если в ближайшие 12 месяцев санкции будут отменены.

Стоимость газа в Европе достигла годового максимума

Цены на газ в Европе подскочили на пять процентов, до самой высокой отметки за год - более чем 45 евро за мегаватт-час, пишет Financial Times. Произошло это после того, как один из крупнейших газовых трейдеров континента предупредил о возможной приостановке поставок российского газа.

Австрийский трейдер OMV заявил, что к этому может привести решение суда о присуждении компенсации - 230 миллионов евро - после ее спора с «дочкой» «Газпрома». FT отмечает, что пока цены на газовом рынке Европы остаются значительно ниже исторических максимумов в 300 евро за мегаватт-час в августе 2022 года. По мнению аналитиков, ситуация может обостриться уже на следующей неделе, когда OMV должна будет внести очередной платеж за газ. Компания может удержать платеж в размере около 213 миллионов, что может побудить «Газпром» немедленно расторгнуть этот контракт, считают эксперты.

«Сможет ли Трамп заключить сделку с Путиным»

Нервозность украинского руководства понятна - после переизбрания Дональда Трампа президент РФ Владимир Путин не терял времени, готовя почву для прямого обсуждения украинского урегулирования с США, пишет «ИноСМИ» со ссылкой на британских аналитиков. Владимир Зеленский в последние месяцы приложил много усилий, чтобы склонить Трампа на свою сторону. Но нет никаких признаков, что его призывы изменили позицию Трампа. Трамп, похоже, не испытывает симпатии к Украине и не проявляет интереса к этой стране. Более того, он хочет помешать США взять на себя дальнейшие обязательства по ее обороне.

У Зеленского есть веские основания опасаться, что Трамп «согласится на условия, последствия которых он не до конца понимает». Трамп явно рассматривает украинский кризис как возможность продемонстрировать свою силу американским избирателям. Если он усадит Россию за стол переговоров и поможет положить конец конфликту, это позволит ему говорить о своей способности предотвратить Третью мировую войну. Путин, в свою очередь, не отступил от целей, заявленных в самом начале.

Британские аналитики считают, что Россия продолжит добиваться демилитаризации Украины. Главным приоритетом на переговорах станет обеспечение нейтралитета Украины и отказ от ее вступления в НАТО. По версии экспертов, Трамп может легко согласиться на эти условия, но потребует «ответной гибкости» со стороны Путина, чтобы не показаться «слабым переговорщиком».