Глава Минобороны Польши упрекнул Украину в «короткой памяти»

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 упрекнул Украину в «короткой памяти» из-за того, что Киев забыл об оказанной Варшавой помощи с начала СВО.

«У украинской стороны короткая память», — цитирует его ТАСС.

Политик пояснил, что это имеет значение в контексте слов Владимира Зеленского, в которых «звучала такая нота, что Польша не делает всего, что может» для поддержки Украины.

При этом ранее начальник Генерального штаба Войска польского генерал Веслав Кукула заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной.

Польша отказалась передавать Украине МиГ-29

Аналогичное мнение высказал в четверг, 7 ноября, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.