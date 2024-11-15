Депутаты станцевали в новозеландском парламенте и попали на видео

Депутаты из числа маори сорвали заседание парламента в Новой Зеландии танцем хаку. Как сообщает The New York Times, инцидент произошел в четверг, 14 ноября, во время обсуждения законопроекта по пересмотру договора Вайтанги 1840 года, который, по словам инициаторов, должен уравнять права различных этносов страны.

Договор Вайтанги — соглашение, подписанное представителями Великобритании и вождями некоторых племен маори. В соответствии с ним, Новая Зеландия переходила под управление Лондона, а маори сохраняли свои имущественные и неимущественные права, получали покровительство и передавали британским властям исключительные права на покупку земель. Считается, что договор положил основу создания Новой Зеландии.

Во время первого чтения законопроекта спикер Джерри Браунли спросил депутата-маори Хану-Равити Майпи-Кларк, как ее партия Te Pati Maori будет голосовать по документу. В ответ на это она встала, разорвала, предположительно, копию законопроекта, и начала исполнять хаку. К ней присоединились другие оппозиционные парламентарии, находившиеся в зале, а также наблюдавшие за заседанием люди. Браунли временно остановил сессию, а Майпи-Кларк отстранили. Председатель парламента назвал ее протест «неуважительным».

В результате законодатели проголосовали за принятие законопроекта. При этом издание отмечает, что дальнейшие чтения он, скорее всего, не пройдет.