Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»

Актер Сильвестр Сталлоне в ходе представления избранного президента США Дональда Трампа на торжественном мероприятии в Мар-а-Лаго сравнил политика с вымышленным боксером Рокки Бальбоа и назвал его вторым Джорджем Вашингтоном. Об этом сообщает C-SPAN.

Сталлоне заявил, что Трамп сделал то, что «никто в мире не смог бы сделать». Он признался, что находится в восхищении от победы республиканца на выборах.

«У нас появился второй Джордж Вашингтон! Поздравляю!» — сказал актер.

Артист также сравнил политика с боксером Рокки, которого исполнил во франшизе одноименных фильмов. Он отметил, что боксер был «избранным человеком», который «изменил жизни — как и президент Трамп».

Напомним, что Трамп победил на президентских выборах, которые прошли 5 ноября. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис официально признала свое поражение, а действующий президент Джо Байден встретился с оппонентом и поздравил его с победой. Инаугурация нового главы государства состоится в январе 2025 года.