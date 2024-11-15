Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал американцам, что формирующийся состав правительства сделает нечто, сопоставимое со «взрывом ядерной бомбы». Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что самой масштабной инициативой Трампа станет создание DOGE или Департамента повышения эффективности государственного управления, главой которого станет миллиардер Илон Маск. Эта структура должна завершить реформу системы государственного управления на основе предпринимательского подхода к июлю 2026 года.

«Потенциально это «Манхэттенский проект нашего времени», — сказал о своей инициативе Трамп.

15 ноября Илон Маск заявил, что получил мандат от народа Соединенных Штатов вместе с Дональдом Трампом.

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