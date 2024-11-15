Суд ЕС начал слушания по делу о переписке фон дер Ляйен с директором Pfizer

В Европейском суде юстиции в Люксембурге начались слушания по делу о переписке по телефону главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла относительно закупок вакцин против коронавируса для стран ЕС во время пандемии. Об этом говорится на сайте трибунала.

Как поясняется в документах суда, дело касается жалобы американского издания The New York Times, которое запрашивало информацию по переписке главы ЕК с гендиректором Pfizer, но получило отказ. Еврокомиссия аргументировала это тем, что переписка по телефону не является документом, который должен быть сохранен, поэтому ее невозможно найти.

"Еврокомиссия в оспариваемом решении постановила без указания причин, что запрошенная информация не существует, противореча председателю Еврокомиссии без каких-либо оснований, что квалифицируется как недобросовестное администрирование", - говорится в материалах суда относительно доводов The New York Times.

Как ожидается, суд вынесет решение по делу только через несколько месяцев.