Парламент Молдавы призвали принять резолюцию о фальсификации референдума

Депутаты бывшей партии "Шор" предлагают парламенту Молдавии принять резолюцию, в которой будет дана оценка нарушениям, допущенным в ходе президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС 20 октября.

"Сегодня мы вносим резолюцию о государственной политике в области избирательных прав граждан в контексте защиты демократии и верховенства закона, справедливого правосудия и в целях уважения национального суверенитета. Этот документ является острой необходимостью в контексте массовых фальсификаций, произошедших 20 октября 2024 года, особенно в отношении проведения конституционного референдума", - сообщил в ходе брифинга депутат парламента Вадим Фотеску.

По его словам, "в ходе этой этого референдума были зафиксированы тысячи нарушений избирательного законодательства, конституционных прав избирателей, а также многочисленные нарушения, связанные с использованием административного ресурса правительством и президентом, дискриминацией других конкурентов, массовой пропагандой на телевидении <...>, незаконной агитацией в день выборов". Как отметил его коллега Василий Боля, инициативу уже поддержали 9 депутатов из 15 необходимых, чтобы она была вынесена на обсуждение пленума.

Оппозиция обратила внимание, что многочисленные нарушения на выборах были отмечены также иностранными наблюдателями, но проигнорированы Центральной избирательной комиссией и утвердившим итоги референдума Конституционным судом. В числе этих нарушений привилегированное положение действующего президента Майи Санду на выборах, ограничение прав молдавских избирателей в России и Приднестровье и другие.

Ранее ЦИК назвала победителем выборов Санду. Одновременно с президентскими выборами в Молдавии прошел референдум о внесении в основной закон положений о необратимости курса на вхождение страны в ЕС. Эксперты отмечали, что плебисцит был призван помочь Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. Это позволило главе республике досрочно начать избирательную кампанию и консолидировать вокруг себя прозападный электорат. Перед этим в Молдавии были закрыты почти все телеканалы и информационные порталы, предоставлявшие площадку оппозиции, а на ее лидеров заведены уголовные дела, в ходе избирательной кампании в рядах оппозиции было проведено свыше тысячи обысков.

Для утверждения резолюции необходима поддержка большинства депутатов. Сегодня законодательный орган, состоящий из 101 депутата, контролируется прозападной Партией действия и солидарности, которая оказывает поддержку Санду.