Байден может заставить страны ЕС разрешить Киеву удары по России

Президент США Джо Байден на саммите G20 в Рио-де-Жанейро может заставить европейские страны разрешить Украине удары дальнобойным оружием по России. Об этом заявил «Абзацу» военный эксперт Андрей Клинцевич.

По мнению эксперта, от предстоящего 18-19 ноября саммита можно ожидать экстраординарных решений, в том числе и от уходящего в скором времени с поста президента США Джо Байдена.

«Есть вероятность, что США могут разрешить Киеву дальнобойные удары по России, чтобы максимально эскалировать боевые действия, чтобы Трамп был не в состоянии их остановить. Возможно, не американским оружием, а британским, французским. Есть такая вероятность», - констатировал Клинцевич.

Выборы в США прошли 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе, когда стало известно, что он набрал 277 голосов выборщиков. Его соперница, действующий вице-президент США Камала Харрис, признала свое поражение.

Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине

В ходе своей кампании Трамп обещал положить конец конфликту на Украине «за 24 часа» в случае своей победы. Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.