Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан оказался некомпетентным чиновником на своей должности, поскольку США так и не смогли существенно повлиять на украинский конфликт.

Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Салливан — худший советник по национальной безопасности, которого только можно себе представить», — написал он, комментируя заявление американского чиновника о намерении администрации Байдена запросить у конгресса США дополнительные средства с целью помощи Украине.

Как отметил Репке, Вашингтон не сумел никак значительным образом повлиять на ход конфликта. Теперь Байден стремится противостоять по вопросу помощи Украине новому президенту США Дональду Трампу и республиканскому конгрессу, решив помочь Киеву.

До этого Салливан говорил, что Байден обсудит с коллегами из Евросоюза на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро возможности укрепления позиций Украины в преддверии инаугурации Трампа.

Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине

Трамп пообещал «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.