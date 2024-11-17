В США сомневаются в утверждении Гетца на пост генпрокурора

Более половины сенаторов-республиканцев в частном порядке заявляют, что не видят возможности утверждения бывшего конгрессмена Мэтта Гетца, республиканца из Флориды, на пост генерального прокурора и не поддержат его на посту главы министерства юстиции. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в конгрессе.

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По некоторым оценкам, около 30 республиканцев считают его неквалифицированным кандидатом. В то время как среди республиканцев в сенате вероятность утверждения Гетца находится под вопросом, команда избранного президента Дональда Трампа по-прежнему уверена, что он в конечном итоге будет утвержден, даже если это произойдет после ожесточенной борьбы.

По данным источников, Гетц и адвокат Трампа Тодд Бланш полным ходом продвигаются вперед в попытках получить голоса сенаторов. В случае утверждения Бланш будет занимать влиятельную должность, курируя все офисы прокуроров США по всей стране.

"Избранный президент и его команда сосредоточены на утверждении кандидатуры Гетца на пост генерального прокурора и уверены в этом", - сообщил телеканалу источник, знакомый с планами Трампа.

Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс и его помощники в течение последних двух дней также работали, чтобы узнать позицию сенаторов по Гетцу. Трамп объявил в среду, что выбирает Гетца на должность генерального прокурора, написав в посте на Truth Social: "Мало какие проблемы в Америке важнее, чем прекращение партийного вооружения нашей системы правосудия. Мэтт положит конец вооруженному правительству, защитит наши границы, уничтожит преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и уверенность американцев в министерстве юстиции".

Когда избранный президент впервые объявил о своем выборе, многие республиканцы, за исключением спикера палаты представителей Майка Джонсона, который получил уведомление от Трампа, были в шоке. За несколько сроков своего пребывания в палате представителей Гетц часто оказывался втянутым в различные острые споры и скандалы. Министерство юстиции проводило расследование в отношении него по делу о предполагаемой сексуальной эксплуатации 17-летней девушки, хотя конгрессмен всегда отрицал обвинения и никогда не привлекался к уголовной ответственности.

Однако в четверг адвокат этой девушки заявил, что она "была ученицей старшей школы, и были свидетели", когда произошел предполагаемый инцидент. Адвокат Джон Клун также призвал опубликовать отчет комитета по этике палаты представителей, в котором подробно описывается расследование комитета в отношении Гетца, продолжающееся уже несколько лет. В пятницу Джонсон заявил, что он настоятельно попросит не публиковать отчет, хотя несколько сенаторов-республиканцев заявили, что хотели бы рассмотреть отчет в рамках своего процесса обсуждения перед голосованием по утверждению. Позже в пятницу адвокат другой женщины заявил, что его клиентка "дала показания комитету по этике Палаты представителей о том, что она была свидетелем того, как конгрессмен Гетц занимался сексом с несовершеннолетней на домашней вечеринке в Орландо в 2017 году". Несколько республиканцев поделились мнением, что Гетцу, в отношении которого велось расследование тем самым министерством, которое он теперь мог бы контролировать, предстоит преодолеть "крутой путь" к утверждению его кандидатуры в Сенате.

После пересчета голосов в сенатской гонке в Пенсильвании республиканцы получат 53 места в верхней палате, и Гетц не будет утвержден, если против него проголосует более трех сенаторов-республиканцев. Некоторые законодатели также предостерегают Трампа от проталкивания кандидатуру кого-то вроде Гетца на должность во время каникул, поскольку это обойдёт процедуру утверждения в сенате.