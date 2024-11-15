В Эстонии нашли объяснение росту преступности

Преступность в Эстонии растет из-за отсутствия денег у населения и ухудшения социально-экономической обстановки. Об этом заявила министр юстиции и цифровых технологий балтийской республики Лииса-Ли Пакоста, пишет ТАСС.

По ее словам, в течение 10 лет уровень зарегистрированной преступности в стране снижался, однако в 2023 году этот показатель подскочил на 4%. А количество мошенничеств выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом.

«К сожалению, мы должны отметить, что аналитики считают ухудшение социально-экономической обстановки главным фоновым фактором, из-за которого в Эстонию пришел рост преступности. К сожалению, выросло и число тех людей, которые говорят, что крадут, потому что иначе им не хватает денег на покупку еды и предметов первой необходимости», - пояснила Лииса-Ли Пакоста.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вынуждена пойти на крайне непопулярные меры с тем, чтобы защитить республику, и поднять налоги для покрытия растущих военных расходов.

При этом Эстония объявила о введении полного, а не выборочного, таможенного контроля людей и грузов, пересекающих границу в сторону России, из-за «попыток несоблюдения санкций», а также перевозки «запрещенных товаров».