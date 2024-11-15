Кеннеди-младший попал в базу сайта "Миротворец"

Американский политик Роберт Кеннеди - младший стал вторым представителем будущей администрации избранного президентом США Дональда Трампа, чей профиль находится в списках украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Трамп ранее объявил о решении выдвинуть Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб. В базе "Миротворца" чиновник обвиняется в том, что он якобы "отрицал право Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности" и "участвовал в информационных мероприятиях России". Политик находится в списках сайта с июня 2023 года.

В списках портала также остается Тулси Габбард, которую ранее Трамп выдвинул на пост главы Национальной разведки.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.