Экс-претендент на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди-младший пообещал искоренить коррупцию в американском здравоохранении и сделать американцев «самыми здоровыми людьми на Земле». Об этом он написал в соцсети X.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил Кеннеди-младшего своим министром здравоохранения и социальных служб. Трамп подчеркнул, что американцам слишком долго вредила пищевая промышленность и фармацевтические компании, которые «занимались обманом и дезинформацией».

Трамп заявил, что американцев необходимо защитить от вредных химикатов, загрязняющих веществ, пестицидов, а также фармацевтических продуктов и пищевых добавок, которые способствовали «всеобъемлющему кризису здравоохранения».

Комментируя свое назначение, Кеннеди-младший поблагодарил Трампа за «лидерство и смелость». Он подчеркнул, что полон решимости продвигать видение Трампа «сделать Америку снова здоровой».

«У нас есть возможность объединить величайшие умы в науке, медицине, промышленности и правительстве, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний», - подчеркнул Кеннеди-младший.

Он пообещал «очистить здравоохранение от коррупции», а также вернуть эту сферу к «золотому стандарту, основанному на научных доказательствах». Также он пообещал обеспечить для американцев прозрачность и доступ ко всем данным, чтобы они могли делать осознанный выбор для себя и своих семей.

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Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, антивакцинный активист и юрист-эколог Роберт Ф. Кеннеди-младший в апреле объявил о решении бороться за выдвижение на выборах-2024. Сначала он говорил о планах выдвигаться от демократов, затем стал независимым кандидатом и в итоге снялся с президентской гонки в пользу республиканца Трампа.

В своих выступлениях Кеннеди-младший говорил, что США проигнорировали интересы России в области безопасности. Также он заявлял, что в соглашениях между лидерами США и СССР/России подчеркивалось, что НАТО не будет расширяться на восток.