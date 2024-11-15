Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что некоторые члены НАТО могут быть заинтересованы в превращении Украины в ядерную державу. Об этом он написал в соцсети X.

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Ранее газета The Times рассказала, что Украина может разработать «примитивную ядерную бомбу» в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп прекратит военную помощь ВСУ. Газета сослалась на информационный документ, подготовленный для Минобороны Украины.

В этом документе утверждается, что страна быстро сможет создать базовое устройство из плутония с технологией, аналогичной бомбе «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в 1945 году. Не имея времени на строительство и эксплуатацию крупных установок, необходимых для обогащения урана, Украине пришлось бы полагаться на плутоний, извлеченный из отработанных топливных стержней от украинских ядерных реакторов.

По словам Филиппо, можно легко представить себе «злейших ястребов НАТО», разочарованных победой Дональда Трампа на выборах в США и «держащих в руках этот украинский доклад».