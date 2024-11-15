Премьер Грузии сделал прогноз по конфликту на Украине

Перезагрузка отношений Грузии с Западом остается приоритетом для внешней политики страны, нормализации отношений может поспособствовать завершение конфликта на Украине, что может произойти уже «в ближайшие месяцы».

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Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит «Интерфакс».

«Перезагрузка отношений с США и Евросоюзом остается для нас главным приоритетом», — подчеркнул он.

Кобахидзе не захотел вдаваться в подробности процесса нормализации отношений между Грузией и Западом, но отметил, что скоро будут ощутимые результаты в этом направлении.

Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине

По словам главы грузинского кабмина, для перезагрузки отношений Тбилиси со странами Запада остается еще один вопрос — завершение конфликта на Украине.

«Возможно, это произойдет уже в ближайшие месяцы», — подчеркнул он.

До этого избранный президент США Дональд Трамп пообещал «усердно» работать над урегулированием конфликта на Украине.