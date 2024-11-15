Из-за победы Дональда Трампа на американских президентских выборах страны НАТО в ближайшем будущем начнут проявлять заинтересованность в реализации ядерной программы Украины.

Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Легко представить, что ... политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад», — заявил он.

Филиппо также призвал западные государства прекратить поддерживать Киев.

Инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский выразил убеждение в интервью «Ленте.ру», что скрыть возможное создание ядерной бомбы Украиной было бы невозможно.

Ранее в Times писали, что Украина может создать ядерную бомбу в случае отказа в помощи от США.

Пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий, в свою очередь, заявил, что Киев не владеет ядерным оружием и не намерен его создавать.