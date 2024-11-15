В Одессе осквернили могилу однофамильца Булгакова

В Одессе неизвестные повредили памятник на могиле Юрия Булгакова, предположительно, его приняли за русского писателя Михаила Булгакова.

© Газета.Ru

Об этом сообщила внучка Юрия Булгакова Мария в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нет слов. Одесса. Памятник моего дедушки», — написала она, опубликовав фото и видео с памятником, облитым черной краской или мазутом.

Девушка рассказала, что вся ее семья шокирована.

«Видимо, что-то известно про моего дедушку, что не знаю я, что делает возможным надругательство над могилой», — рассказала в комментариях Мария.

Одна из ее подписчиц предположила, что это могли быть «декоммунизаторы», которые «не то что произведений писателей не читают, а даже имен их не знают».

В начале ноября сообщалось, что в украинском городе Полтава на месте, где раньше стоял памятник поэту Александру Пушкину, установили инсталляцию в виде ракеты.

Автор работы заявила, что объект является «сложной аллюзией» на ракеты, которые устанавливались на детских площадках во времена СССР.