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Пушков: Cовместное фото Трампа и Байдена демонстрирует американское лицемерие

Совместная фотография победившего на выборах президента США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена демонстрирует лицемерие американского истеблишмента, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.

«Идиллия на лужайке Белого дома. Трамп счастлив, что победил, Байден счастлив, что проиграла Камала», — заявил он.

На снимке также запечатлена супруга президента Джилл Байден. По мнению сенатора, женщина несчастна, но делает вид, что счастлива.

СМИ: умерла старейший член японской императорской семьи, принцесса Микаса

Скончалась старейший член японской императорской семьи, принцесса Юрико Микаса, сообщает РИА Новости.

Она ушла из жизни в возрасте 101 года.

Микаса была вдовой принца Такахито, младшего брата императора Хирохито – дедушки нынешнего императора Нарухито.

Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытаниями беспилотников-камикадзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

Глава государства отметил необходимость их массового производства.

Северокорейский лидер выразил удовлетворение испытаниями и подчеркнул необходимость как можно скорее наладить массовое производство этих летательных аппаратов.

СМИ: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности

Бизнесмен из США Илон Маск провел встречу с постоянным представителем Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани, сообщает РИА Новости.

Они обсуждали методы снижения напряженности между Ираном и США.

Встреча прошла в секретном месте и длилась больше часа. Ее итоги они оценили как позитивные.

США пригрозили России из-за якобы военных из КНДР в Курской области

Вашингтон готов ответить России скоординированными политическими решениями вместе с союзниками США на якобы участие военных из Северной Кореи в боях в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, американские власти намерены действовать совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также Японии и Южной Кореи.