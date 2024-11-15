Милей хотел предложить США создать новый альянс

Президент Аргентины Хавьер Милей хотел предложить на мероприятии в поместье избранного президента США Дональда Трампа создать альянс вместе с Италией и Израилем, но ему не дали закончить речь. Об этом сообщила радиостанция El Destape.

В четверг Милей выступил на торжественном вечере организации "Институт политики "Америка прежде всего" в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Перед тем, как его попросили покинуть сцену, глава государства сказал: "Я думаю, что мы, как когда-то сделали древние, должны объединиться, чтобы противостоять этому варварству и создать альянс свободных наций, которые будут защищать западное наследие, устанавливая новые политические связи, а также торговые, культурные, дипломатические и военные".

По данным El Destape, после этого Милей собирался сказать: "США будут лидерами на севере, Аргентина - на юге, Италия - в Европе, а Израиль будет дозорным на границе Ближнего Востока". Однако аргентинскому лидеру не дали произнести последние три абзаца его речи. Из видеозаписи выступления следует, что в конце речи Милея в зал зашел Трамп, после чего ведущая попросила аргентинского президента покинуть сцену.

Милей стал первым главой государства, с которым Трамп встретился после победы на выборах президента США. Встреча носила неформальный характер и прошла на полях торжественного вечера. В своем выступлении на мероприятии Милей вновь поздравил Трампа с победой на выборах и в очередной раз выступил с критикой социализма.

Это уже седьмая поездка Милея в США с момента вступления в должность в декабре прошлого года. Глава государства неоднократно говорил, что считает приоритетными партнерами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль.