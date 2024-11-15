Трамп встретился с первым после выборов иностранным лидером

Первым из иностранных лидеров, с которыми провел встречу избранный президент США Дональд Трамп, стал аргентинский лидер Хавьер Милей. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на осведомленный источник.

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По данным издания, встреча прошла 14 ноября в имении Мар-а-Лаго во Флориде. Источник отметил, что встреча политиков «прошла хорошо». При этом Милей также встретился с инвесторами.

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Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на собственные источники, уже якобы состоялась первая телефонная беседа избранного президента США и российского лидера Владимира Путина. По информации издания, в ходе разговора Трамп призвал Путина «не обострять конфликт на Украине». Однако представитель Кремля Дмитрий Песков назвал статью WP «чистой выдумкой».

Ранее в США объяснили, почему Трамп «тепло отзывается» о Путине.