$99.02+0.65104.50+0.21
Войти в почту

Трамп пообещал "очень усердно работать" над завершением конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы будем работать над [ситуацией] на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной", – заявил он, выступая с речью в своем поместье Мар-а-Лаго.

Трамп отметил, что видел сообщения, что за три дня были "убиты тысячи людей" и подчеркнул, что этому должен быть положен конец.

Трамп будет добиваться мира на Украине без учета мнения Киева

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что запросов от команды Трампа о телефонном разговоре с Владимиром Путиным пока не поступало. В связи с этим подготовка к этому мероприятию не ведется.

По данным СМИ, команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

В мире
Видео
Дональд Трамп
Москва
Киев
Соединенные Штаты
Украина