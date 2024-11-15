Трамп пообещал "очень усердно работать" над завершением конфликта на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта.
Предсказаны изменения во внешней политике США после прихода Трампа
"Мы будем работать над [ситуацией] на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец. Я видел сообщения, за три дня убиты тысячи людей, они были солдатами. Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим", - заявил он в четверг, выступая с речью на торжественном вечере организации "Институт политики "Америка прежде всего", который был проведен в поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).