В Гагаузии не исключили досрочных выборов в парламент Молдавии

Парламентские выборы в Молдавии в 2025 году наверняка пройдут досрочно. Такое мнение высказал в интервью ТАСС общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.

"Они (правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) - прим. ТАСС) начали срочную подготовку к парламентским выборам, которые наверняка проведут досрочно, чтобы не дать оппозиции объединиться против них и чтобы использовать наработанные способы фальсификации по примеру президентских выборов и референдума", - сказал он.

Предыдущие парламентские выборы состоялись в Молдавии 11 июля 2021 года. Срок действия полномочий парламента составляет четыре года.

ЦИК: выборы президента Молдавии и референдум могут считаться состоявшимися

Осенью 2024 года в Молдавии состоялись президентские выборы и референдум по внесению поправок в конституцию, позволяющих стране вступить в Евросоюз. На выборах победила действующий президент Майя Санду. Предложения о внесении изменений в конституцию, за которые выступали власти, тоже были приняты. Однако в обоих случаях Санду и ее сторонникам удалось одержать победу с минимальным перевесом, причем только за счет голосов диаспоры в западных странах. На предстоящих в 2025 году выборах Партия действия и солидарность рискует потерять большинство в парламенте, что значительно ограничит ее возможности управления страной.