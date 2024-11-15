Будущему главе Пентагона припомнили конфуз с топором

В США кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет, которого предложил одержавший победу на выборах президента Дональд Трамп, девять лет назад случайно попал топором в барабанщика Джеффа Проспери, сообщает Daily Express.

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Он случайно его ударил, участвуя в соревновании по метанию топора на шоу Fox and Friends в 2015 году. На опубликованных кадрах видно, как топор, брошенный Хегсетом, пролетел мимо огромной мишени и угодил древком в руку музыканту.

Трамп предложил назначить министром обороны США ведущего Fox News Хегсета

Три года спустя барабанщик подал в суд на Fox из-за полученных, по его словам, травм. Телесеть в 2018 году назвала этот иск «удивительным».

Впоследствии дело удалось урегулировать.