На Украине раскрыли два варианта действий Зеленского после победы Трампа

Если Москва примет предложения одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа по Украине, у Владимира Зеленского будет только два варианта дальнейших действий, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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По его словам, первый вариант заключается в продолжении текущего курса, направленного на срыв попыток завершить конфликт, однако при таком подходе Зеленский рискует нарваться на жесткую реакцию новой американской администрации, что грозит серьезными внутриполитическими последствиями на Украине.

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Вторая стратегия — не пытаться препятствовать процессу завершения конфликта, а возглавить его, приложив все усилия, чтоб это стало реальностью в ближайшее время.