Трамп отказался взять в администрацию сторонника Украины

Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев
Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп отказался пригласить в состав своей будущей администрации руководителя американской финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, призвавшего ранее не допустить поражения Киева и назвавшего Россию частью «оси зла», пишет РИА Новости со ссылкой на запись политика в социальной сети Truth Social.
Трамп поблагодарил Даймона «за его выдающуюся службу нашей стране».
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Летом 2024 глава корпорации заявил, что на Украине «не может быть плохого исхода», указав на «обеспокоенность» стран — соседей России. В сентябре Даймон назвал Россию, Иран и КНДР «осью зла».