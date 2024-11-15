Си Цзиньпин заявил о готовности Китая внести вклад в экономику АТР

Китайские власти готовы внести новый вклад в формирование открытой экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что с нетерпением ждет участия в 31-й неформальной встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также взаимодействия со всеми сторонами мероприятия.

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что сможет оказать содействие успешному проведению встречи и сможет внести вклад в построение открытой азиатско-тихоокеанской экономики.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден на встрече с Си Цзиньпином в Перу, которая состоится 16 ноября, намерен обсудить конфликт на Украине и якобы развертывание войск КНДР для помощи России.

Двусторонние переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина пройдут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 2024 года. Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в ноябре прошлого года также на саммите АТЭС, проходившем в Калифорнии.

Ранее посол Бердыев рассказал об отсутствии интереса стран АТЭС к украинскому конфликту.