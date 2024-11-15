Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе
Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.
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Он подчеркнул необходимость их массового производства. Глава государства выразил удовлетворение испытаниями созданных на национальном предприятии летательных аппаратов и подчеркнул необходимость как можно скорее наладить массовое производство БПЛА-камикадзе.
«Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере», - указал Ким Чен Ын.