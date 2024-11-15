В Белом доме рассказали о передаче полномочий Трампу

Действующая вашингтонская администрация намерена проводить передачу полномочий избранному президенту США Дональду Трампу в обычном порядке, независимо от выбора им кандидатов на ключевые должности, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, должна состояться обычная процедура утверждения выдвинутых Трампом кандидатур, а также прохождение ими проверок для допуска к секретным данным.

Байден заверил Трампа, что передача полномочий пройдет гладко

Салливан не стал давать комментарии относительно выдвинутых избранным президентом Трампом кандидатур на ключевые должности в правительстве.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что встреча действующего президента США Джо Байдена с избранным главой государства Дональдом Трампом состоялась в рамках процесса мирной передачи полномочий.

12 ноября сообщалось, что Трамп в первый день после инаугурации предпримет «ряд исполнительных мер» против мигрантов-нелегалов и организует сворачивание указов Байдена по поощрению въезда в США.

Ранее стало известно, что Трамп отменит почти 100 указов Байдена после инаугурации.