Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных

Французские власти завершили обучение бригады из 2300 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны Франции.

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Военное ведомство опубликовало видео, на котором украинские солдаты демонстрируют разные боевые маневры с использованием французской артиллерии и прочих вооружений. Франция провела обучение, в том числе пехотных батальонов, инженерного и артиллерийского корпуса. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.

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Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню посетил военную базу в департаменте Марна, где заканчивают обучение военные из Украины.