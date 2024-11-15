Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных
Французские власти завершили обучение бригады из 2300 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны Франции.
Военное ведомство опубликовало видео, на котором украинские солдаты демонстрируют разные боевые маневры с использованием французской артиллерии и прочих вооружений. Франция провела обучение, в том числе пехотных батальонов, инженерного и артиллерийского корпуса. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
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Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню посетил военную базу в департаменте Марна, где заканчивают обучение военные из Украины.