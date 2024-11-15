США пригрозили России из-за якобы военных из КНДР в Курской области

Американская администрация угрожает ответить Москве скоординированными политическими решениями вместе с союзниками на якобы участие военных КНДР в боях под Курском, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Он рассказал о действиях Вашингтона в ответ на якобы участие северокорейских военных в боях под Курском. По словам чиновника, американские власти намерены работать над этим вместе со своими союзниками и партнерами в Европе, Японии и Южной Кореи.

Госдеп: в Курскую область переброшены 10 тысяч военнослужащих КНДР

Ранее заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что 10 тысяч военных из КНДР уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области.