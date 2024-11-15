Еще одна страна выразила желание присоединиться к БРИКС

Министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо заявил, что страна заинтересована в присоединении к БРИКС. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

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Мурильо подчеркнул, что Колумбия с большим интересом следит за действиями БРИКС и так же относится к возможности стать частью объединения. При этом глава МИД добавил, что в случае вступления в организацию Богота продолжит придерживаться политики «активного несближения» с НАТО.

Какие страны стремятся в БРИКС и почему

Ранее Боливия получила приглашение стать страной-партнером БРИКС и дала положительный ответ. Об этом сообщила глава МИД страны Селинда Соса. До этого аналогичное предложение поступило Турции.