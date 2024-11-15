США не комментируют присутствие Маска на беседах Трампа с иностранными лидерами
Уходящая администрация США не комментирует "опасения" в связи с тем, что самый состоятельный человек планеты Илон Маск присутствует во время телефонных разговоров избранного американского президента Дональда Трампа с лидерами иностранных государств.
На брифинге журналисты попросили помощника главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейка Салливана прокомментировать гипотетические опасения с точки зрения нацбезопасности по поводу того, что Маск присутствует во время такого рода бесед.
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"У меня нет никаких комментариев по этому поводу. Я только видел сообщения в прессе. Они [новая администрация] сами будут принимать решения о том, как им взаимодействовать с иностранными лидерами", - сказал он, отвечая на вопросы на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу.