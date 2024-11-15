США не комментируют присутствие Маска на беседах Трампа с иностранными лидерами

Уходящая администрация США не комментирует "опасения" в связи с тем, что самый состоятельный человек планеты Илон Маск присутствует во время телефонных разговоров избранного американского президента Дональда Трампа с лидерами иностранных государств.

© Globallookpress.com

На брифинге журналисты попросили помощника главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейка Салливана прокомментировать гипотетические опасения с точки зрения нацбезопасности по поводу того, что Маск присутствует во время такого рода бесед.

Трамп отправил Маска и Рамасвами на войну с вашингтонской бюрократией