Украина на ближайшем саммите НАТО, который состоится в Гааге в июне 2025 года, вряд ли получит приглашение вступить в альянс. Об этом в интервью TVN24 заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, присоединению Украины к Североатлантическому альянсу в текущий момент противостоят не только Соединенные Штаты, но и некоторые соседи Польши.

Украина захотела вступить в НАТО в границах 1991 года

11 ноября агентство Reuters со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что приглашение Украины в Североатлантический альянс представляется менее вероятным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Накануне Дональд Трамп — младший, сын избранного президента США, опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором говорится о скором прекращении финансовой помощи Украине.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока.

Ранее экс-госсекретарь США заявил, что Байден «растратил впустую» помощь Украине.