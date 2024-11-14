Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп шокирует правящие круги страны своими назначениями в Белый дом. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на немецкое СМИ.

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В тексте говорится, что возможными назначениями на пост генпрокурора Мэтте Гетце и главы разведки Тулси Габбард избранный президент «показывает средний палец истеблишменту». Автор статьи пояснил, что первого в США не любят и называют любителем сеять хаос. Кроме того, он не имеет опыта работы прокурором или судьей.

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Возможная же глава разведки Тулси Габбард известна в США тем, что в течение многих лет была «агрессивно пророссийской» и обвиняла Вашингтон в провокации конфликта на Украине, отметили в немецком СМИ.

После победы на выборах Трамп приступил к формирования своей администрации. В частности, он выдвинул на пост госсекретаря сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио, советника по нацбезопасности — члена Палаты представителей Конгресса Майка Уолтца, а главы Пентагона — телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета.