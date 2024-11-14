Британцы выступили против создания Украиной ядерного оружия

Жители Великобритании выступили против создания Украиной собственного ядерного оружия. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компаний Yougov.

Опрос проводился 14 ноября среди 5169 совершеннолетних британцев. Данные о погрешности не приводятся.

Согласно исследованию, 62% опрошенных выступили против создания Украиной ядерного оружия. При этом 38% из них заявили, что категорически против этого. Еще 21% не смог ответить на вопрос и всего 18% поддержали эту идею.

Ранее украинский чиновник заявил, что Украина в случае отказа Запада принять ее в НАТО может создать ядерное оружие с целью применения против России в течение нескольких недель. Президент России Владимир Путин назвал данные сообщения провокацией, отметив, что любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Кроме того, по его словам, РФ не допустит такого развития событий ни при каких обстоятельствах.