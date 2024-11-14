Правой рукой Трампа в Белом доме станет его невестка

Во время победной речи во Флориде невестка Лара Трамп стояла справа от избранного президента Дональда Трампа, жена Мелания Трамп - слева. Дочь Иванка осталась на заднем плане. Она ушла из политики и сосредоточилась на своей личной жизни, пишет журнал Blick.

Лара Трамп, жена среднего сына Трампа Эрика, в последние месяцы неустанно агитировала за своего свекра. Она возглавила "Тур по расширению прав и возможностей женщин" и путешествовала по США с группой одетых в красные наряды женщин, чтобы завоевать голоса женской части консерваторов.

В марте она была назначена сопредседателем Республиканской партии (RDC). Это был осознанный выбор Трампа на этот пост. Ее главная задача состояла в том, чтобы полностью переориентировать партийный аппарат на Трампа. Эксперты полагают, что это ей удалось.

По данным издания Business Insider, Лара Трамп была выдвинута на замену Марко Рубио в сенате после того, как его выбрали в кабинет Трампа. Она была верным сторонником политической карьеры своего свекра со времен его первой предвыборной кампании в 2016 году.

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Ее карьера не всегда была сосредоточена на политике. Лара изучала коммуникации в университете штата Северная Каролина. Затем пробовала себя в качестве персонального тренера, бармена и официантки, после чего переехала в Нью-Йорк, чтобы получить профессию кондитера. Позже работала продюсером на телеканале CBS.

В 2021 году она перешла на Fox News и стала ведущей. Однако в 2022 году Ларе пришлось покинуть консервативный телеканал в связи с повторным выдвижением кандидатуры Трампа. С 2024 года Лара Трамп вновь активно занимается политикой.

Лара и Эрик Трамп женаты с 2014 года. У пары есть 7-летний сын, 5-летняя дочь и три собаки. Они живут в Вестчестере, в 45 минутах езды от Нью-Йорка.