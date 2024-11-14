В Тегеране откроется клиника для снимающих хиджаб женщин

В Тегеране откроется «психологическая клиника» для женщин, которые снимают хиджаб, пишет Al Arabiya.

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«В Тегеране откроется психологическая клиника, направленная на предотвращение снятия хиджаба, для подростков, молодых мужчин и женщин. В ней будут предприниматься усилия по обеспечению осведомленности в этом вопросе», — приводит Al Arabiya слова главы иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.

Ранее в Тегеране арестовали студентку, которая сняла одежду на территории Исламского университета Азад в знак протеста после замечания о неправильном ношении хиджаба.

Её направили на принудительное лечение.