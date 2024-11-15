Оппозиция в Абхазии на фоне возобновления протестов против ратификации соглашения по инвестициям с Россией призвала спикера парламента Лаша Ашуба и депутатов провести отмененную сессию и проголосовать против соответствующего соглашения. Об этом заявил представитель оппозиции Адгур Ардзинба, передает издание «Республика».

«Адгур Ардзинба призвал спикера и депутатов Парламента провести сессию и проголосовать против ратификации (соглашения с Россией – прим. ред.)», — говорится в сообщении агентства.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Однако парламент на фоне давления и возобновления протестов отменил проведение сессии. На это настаивала группа депутатов, которая пришла к спикеру парламента Лаши Ашубы.