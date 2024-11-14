Время Владимира Зеленского вышло, а конфликт на Украине стал для НАТО катастрофой. Об этом у себя на странице в X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Время для ВСУ, Зеленского и западных преступников вышло. Прокси-война на Украине стала для НАТО не чем иным, как катастрофой», — написал он.

При этом Малинен уверен, что решение конфликта на Украине существует, однако оно «нестандартное». О чем именно идет речь профессор не уточнил.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко обвинила Зеленского в нарушении конституции Украины. По ее словам, он неоднократно игнорировал пункт, который дает ему 15 дней на то, чтобы подписать или ветировать принятый Радой закон. Геращенко отметил, что сейчас число проигнорированных Зеленским законов достигло критических масштабов.