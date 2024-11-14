В Конгрессе США обсудили подводные базы пришельцев

В нижней палате Конгресса США прошли новые слушания по поводу неопознанных летающих объектов (НЛО), генетических экспериментов с участием пришельцев, подводных базах инопланетян в океане, пишет New York Post.

По данным газеты, в среду, 13 ноября, член палаты от штата Колорадо Лорен Боберт провела дискуссию с вице-адмиралом ВМС США в отставке Тимом Галлодетом, бывшим сотрудником Минобороны Луисом Элизондо, экс-сотрудником НАСА Майклом Голдом и журналистом Майклом Шелленбергером.

Беседа шла о том, что правительство США и Пентагон якобы скрывают от американцев информацию о пришельцах, заметили авторы статьи.

Боберт заметила, что «до Капитолийского холма дошли слухи» о некой секретной программе Пентагона, которая подразумевает манипуляцию с «человеческими и нечеловеческим генетическим материалом» с целью создания гибридов, намного превосходящих людей.

Парламентарий попросила приглашенных экспертов рассказать, знают ли они что-либо об этом проекте. Те ответили отрицательно.

Затем Боберт попросила Шелленбергера сообщить известные ему данные об аномальных аппаратах в океане, поведение которых нельзя объяснить «известными технологиями или природными явлениями».

Журналист отметил, что в его докладе о предполагаемой секретной программе Пентагона «Безупречное созвездие» описан ряд случаев наблюдения объектов этого типа.

На вопрос парламентария о подводных базах пришельцев, расположенных на дне океана, Шеленбергер ответил отрицательно.

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Вместе с тем, заметил он, на опубликованном в интернете ролике военных есть кадры «с шаром, который внезапно вылетает из океана и встречается с другим шаром». Он добавил, что с некоторой долей вероятности у этих объектов могли быть свойства, «бросающие вызов нашему пониманию физики и инженерии».

Старший сержант ВВС США Джереми Макгоуэн сообщил ранее, что «эксперт по НЛО» Элизондо нередко рассказывал о неопознанных объектах. Он добавил, что в прошлых заявлениях этого человека было немало откровенной лжи и фальсификаций.