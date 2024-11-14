Помощник Алиева раскритиковал заявление Борреля

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал антиазербайджанское заявление верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля и напомнил ему его же слова о том, что «ЕС — это сад, а остальной мир — джунгли». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Боррель обрушился с критикой на президента Азербайджана Ильхама Алиева за нападки на Францию и Нидерланды из-за заморских территорий. До этого Алиев указал, что заморские территории Франции и Нидерландов сталкиваются «с очень серьезными проблемами, в том числе неоколониализмом и изменением климата».

Комментируя это, Гаджиев назвал «неприемлемой» отправку Службой внешней политики ЕС инструкций и использование дипломатических связей в отношении стран-членов объединения с целью помешать им участвовать в COP29. Он отметил, что данные попытки «подорвать доверие к процессу COP» оказались безуспешными, поскольку в конференции приняли участие более 80 глав государств и правительств.

«Я просто хотел бы напомнить вам, что процесс СОР касается ООН и мира. Несмотря на все эти бессмысленные нападки, Азербайджан, как принимающая сторона и председатель COP29, продолжит делать все возможное, чтобы конструктивно работать со сторонами, обеспечить инклюзивность COP и добиться ожидаемых результатов в глобальной повестке действий по борьбе с изменением климата», — добавил Гаджиев.

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Также он напомнил Боррелю о сказанных им ранее словах о том, что «ЕС — это сад, а остальной мир — джунгли», сравнив их с нарративом «мы и варвары» колониальной эпохи. Гаджиев указал, что малые островные развивающиеся страны и заокеанские регионы государств ЕС больше других страдают от изменений климата, однако вторые из-за отсутствия самоуправления не могут высказать свои опасения и их игнорируют.

«Азербайджан на COP29 предоставляет платформу, чтобы инклюзивно был услышан каждый. Учитывая, что некоторые страны ЕС занимались пресловутым колониальным правлением и позорной работорговлей, это не дает им привилегии поддерживать неоколониальный режим и отвергать концепцию деколонизации», — заключил он.

Напомним, что COP29 проходит в Баку с 11 по 22 ноября.