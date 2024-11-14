Призывавшего к переговорам с Россией депутата Рады обвинили в госизмене

Депутату Верховной рады Евгению Шевченко, выступавшему с призывами начать переговорный процесс с Россией, предъявили обвинения в государственной измене. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что парламентарий якобы «систематически занимался информационно-подрывной деятельностью» в интересах России, а также «распространял искажённую информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях» внутри страны.

Стоит отметить, что в распространённом СБУ сообщении имя фигуранта не указывается, однако его назвал советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

«Речь идёт о депутате Евгении Шевченко», — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее покинувший Украину депутат Рады Артём Дмитрук сообщил о желании Зеленского посадить в тюрьму призвавшего к диалогу с Россией Шевченко.