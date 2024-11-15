Обозреватель западного издания The American Conservative Дуг Бэндоу Украины Владимир Зеленский использует слабости США в своих интересах. Он подчеркнул, что международные отношения Соединенных Штатов на протяжении последних десятилетий заключались в том, что иностранные партнеры использовали Вашингтон, играя на его желании сохранять роль глобального лидера.

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По мнению журналиста, украинский лидер пытается втянуть Америку в конфликт с Россией. В качестве примера он привел обвинения Киева в ошибочном ударе по Польше с требованием вмешательства НАТО, регулярные просьбы об использовании американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории, лоббирование сохранения военной помощи во время второй каденции Дональда Трампа.

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Бэндоу добавил, что Зеленского нельзя винить, поскольку он думает о себе, но Вашингтону следует наконец заняться своими интересами и перестать тратить триллионы долларов на иностранные конфликты.

«Вместо того, чтобы платить за продолжение бесплодной, разрушительной войны, США должны добиваться ее окончания. США и европейцы должны вести с Москвой переговоры о мирном урегулировании, которые развеют опасения России в сфере безопасности», — заключил обозреватель.

В конце октября Бэндоу заявлял, что президент США Джо Байден игнорирует интересы американских граждан в угоду интересам иностранных союзников Вашингтона. По его словам, счета Израиля и Саудовской Аравии оплачиваются «пролитием крови американцев».