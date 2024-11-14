Сийярто анонсировал появление нефтепровода Венгрия-Сербия через 3 года

Венгрия заявила о совместных планах с Сербией по строительству нового нефтепровода, реализация проекта займет три года, объявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Нефтепровод свяжет две страны и будет обеспечивать подачу сырья в сербскую нефтепроводную систему.

«Благодаря этому Венгрия сможет стать не только потребителем, но и транзитной страной для торговли нефтью, а для Сербии откроются новые источники поставок нефти», - приводит ТАСС слова главы венгерского МИД.

Об этом он заявил в рамках заседания двустороннего стратегического совета по сотрудничеству на высшем уровне в Будапеште, в нем также приняли участие лидеры Сербии и Венгрии Александр Вучич и Виктор Орбан. По словам Сийярто, Будапешт намерен уже к декабрю текущего года подготовить

экологические исследования по проекту.

Напомним, меморандум о строительстве был подписан странами летом прошлого года, о планах было официально заявлено еще в 2022 году.