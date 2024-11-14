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Лукашенко заявил, что хочет увидеть «великую Америку» Трампа, но с условием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Дональд Трамп после победы на президентских выборах в США действительно сделает Америку великой, как говорится в его предвыборном лозунге, однако сделает это не во вред другим странам. Белорусского лидера цитирует БелТА.

Лукашенко заявил, что хочет увидеть «великую Америку» Трампа, но с условием
© РИА Новости
«Очень хотелось бы, чтобы он сделал Америку великой не во вред нам, не во вред всему миру, и не столкнулся там с Россией, с Китаем и со всеми вместе. Надо очень аккуратно. Думаю, что первый тот срок его этому научил», — высказался Лукашенко.

7 ноября белорусский президент заявлял, что ему все равно, кто победил на президентских выборах в США, но важно направление американской политики.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Согласно предварительным подсчетам, победил Трамп. Его победу должны утвердить в декабре.

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Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

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