Правительство Канады выступило против публикации имен осевших в стране нацистских преступников, поскольку он может навредить Украине в текущем конфликте с Россией. Об этом стало известно в четверг, 14 ноября.

Па данным газеты The Globe and Mail, канадские МИД и Минюст порекомендовали не публиковать имена 900 предполагаемых нацистских военных преступников. В правительстве опасаются, что это может «усилить российскую пропаганду и навредить Украине, а также создать угрозу безопасности выживших ветеранов СС, которые обосновались в Канаде после Второй мировой войны».

23 сентября Associated Press сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады. Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», что спикер парламента Канады, пригласивший туда ветерана дивизии СС «Галичина», либо не знает историю, либо он негодяй.

В Генеральной прокураторе РФ объявили бывшего члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько в международный розыск. В ведомстве уточнили, что запрос на экстрадицию нациста был направлен еще в декабре 2023 год, но в феврале 2024 года Канада формально отказала РФ в выдаче Гунько, чем, как отметили в Генпрокуратуре, нарушила принцип неотвратимости наказания.