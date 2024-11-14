СМИ: шведский министр страдает «бананофобией»

Издание Expressen сообщает, что министр по делам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг страдает от «бананофобии». Об этом пишет РИА Новости.

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Как сообщает источник, Брандберг даже запрещает приносить бананы на мероприятия, в которых участвует. При этом сама министр подтвердила свою фобию и даже уточнила, что получает соответствующую помощь от профессионалов. Однако в электронных письмах ее сотрудников фобия не упоминается — только «сильная аллергия».