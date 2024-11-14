СМИ: шведский министр страдает «бананофобией»
Издание Expressen сообщает, что министр по делам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг страдает от «бананофобии». Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает источник, Брандберг даже запрещает приносить бананы на мероприятия, в которых участвует. При этом сама министр подтвердила свою фобию и даже уточнила, что получает соответствующую помощь от профессионалов. Однако в электронных письмах ее сотрудников фобия не упоминается — только «сильная аллергия».
«Министр по делам гендерного равенства Паулина Брандберг страдает "самой странной в мире фобией" бананов. <...> "Бананофобия" вынуждает коллег Брандберг принимать меры ради нее. <...> Сотрудники заранее удостоверяются, что в местах, которые посетит министр, нет бананов. Они утверждают, что это "сильная аллергия"», — сообщает издание.